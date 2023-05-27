الدبلومات الفنية: انتظام سير اليوم الأول للامتحانات التحريرية

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كل السبل التى تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مؤكدا تحقيق الانضباط والنظام وباتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تتعلق بأى محاولات للغش التقليدى أو الغش الإلكترونى باستخدام التليفون المحمول.
كما تواصلت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه لجان سير الامتحان.
وفى سياق متصل، تفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، وهاشم على جامع، نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، عدد من اللجان ومنها: لجنة مدرسة 6 أكتوبر الفنية الصناعية المتقدمة بالحى الرابع، ولجنة مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالحى 11، ولجنة مدرسة 6 أكتوبر المتقدمة للشئون الفندقية السياحية بمحافظة الجيزة، وتم التنبيه على عدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الالكترونية.
وقدم الدكتور محمد موسى عمارة، واجب العزاء فى فقيد الواجب بهاء الدين عبد المنعم السيد بدوى ــ الذى وافته المنية إثر هبوط حاد بالدورة الدموية أثناء تأدية عمله بلجنة مدرسة فارسكور الصناعية بنات (صناعى) بمحافظة دمياط.
يأتى ذلك إلى جانب متابعة عدد (51) لجنة على مستوى الجمهورية من خلال المسئولين عن إدارة العملية الامتحانية لكافة لجان السير بجميع النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى).
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