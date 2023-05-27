وأفاد فى تصريحات صحفية، إنَّ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجَّه على الفور بإحالة المسؤولين فى المطبعة والمتسببين فى هذا الخطأ للتحقيق العاجل بالشؤون القانونية بالوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأوضح المتحدث الرسمى، أنَّ وزير التربية والتعليم، فور حدوث الواقعة، تابع الإجراءات الخاصة بتسليم امتحان مادة التربية الدينية للطلاب، مع منحهم الوقت المخصص للامتحان بالكامل، بالتوازى مع اتخاذ الإجراءات القانونية فى الواقعة.
ولفت إلى أنه تقرر طباعة الامتحان البديل لمادة الرياضيات العامة وتويزعه فى اليوم المخصص له وفقا لجدول الامتحانات.
وانطلقت أعمال الامتحانات التحريرية لشهادة الدبلومات الفنية لعام 2022-2023، اليوم السبت، وتستمر لمدة أسبوعين حتى الخميس الموافق 8 يونيو 2023، وأدى 715 ألف طالب وطالبة، اليوم الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم تُحقق فى فتح امتحان بالخطأ بإحدى لجان الدبلومات بقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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