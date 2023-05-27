التعليم تُحقق فى فتح امتحان بالخطأ بإحدى لجان الدبلومات بقنا

جدة - نرمين السيد - قال شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة فتحت تحقيقا عاجلًا فى واقعة فتح مظروف الامتحان التحريرى لمادة الرياضيات العامة داخل إحدى لجان محافظة قنا، بدلا من مظروف امتحان التربية الدينية للتعليم الصناعى، الذى كان مقررًا على طلاب التعليم الفنى اليوم السبت.





وأفاد فى تصريحات صحفية، إنَّ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجَّه على الفور بإحالة المسؤولين فى المطبعة والمتسببين فى هذا الخطأ للتحقيق العاجل بالشؤون القانونية بالوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأوضح المتحدث الرسمى، أنَّ وزير التربية والتعليم، فور حدوث الواقعة، تابع الإجراءات الخاصة بتسليم امتحان مادة التربية الدينية للطلاب، مع منحهم الوقت المخصص للامتحان بالكامل، بالتوازى مع اتخاذ الإجراءات القانونية فى الواقعة.

ولفت إلى أنه تقرر طباعة الامتحان البديل لمادة الرياضيات العامة وتويزعه فى اليوم المخصص له وفقا لجدول الامتحانات.

وانطلقت أعمال الامتحانات التحريرية لشهادة الدبلومات الفنية لعام 2022-2023، اليوم السبت، وتستمر لمدة أسبوعين حتى الخميس الموافق 8 يونيو 2023، وأدى 715 ألف طالب وطالبة، اليوم الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.