وزير الداخلية يبحث مع المفوض السامى لشؤون اللاجئين التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فيليبو جراندى المفوض السامى لشؤون اللاجئين بمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.





وأعرب المسؤول الأممى عن تقديره لجهود الدولة المصرية والأجهزة الأمنية فى استقبال اللاجئين وتقديم أُطر الرعاية اللازمة لهم، مؤكدًا حرص المنظمة الدولية على تعزيز قنوات الاتصال والتعاون مع وزارة الداخلية المصرية. ومن جانبه، أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المفوض السامى لشؤون اللاجئين بمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق للقاهرة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية وأجهزة وزارة الداخلية على دعم وتعزيز جهود المنظمة والمجتمع الدولى فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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