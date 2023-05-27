الكهرباء: إعادة توصيل الكهرباء بأبوسمبل فى أقل من 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنها انتهت من تركيب البرج الجديد 87 والبدء فى التغذية الكهربائية لمدينة أبوسمبل من الشبكة الكهربية الرئيسية فى وقت قياسى غير مسبوق لم يتجاوز 24 ساعة، وفى أوقات وأجواء الطقس الصعبة بالمنطقة.





وتوجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، فى تصريح له، اليوم السبت، بالشكر والإشادة بكل العاملين والقيادات فى كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، لما تم من مجهودات كبيرة وإنجاز غير مسبوق فى إحلال وتركيب برج جهد 66 كيلو فولت وتأمين التغذية الكهربية باستخدام 18 ماكينة طوارئ.

وانتقلت فرق الطوارئ بالوزارة، بسرعة، وتمكنوا من تركيب وتوصيل التيار لمسافة أكثر من 350 كيلومترا ليلا وفى ظل أحوال جوية سيئة ورياح شديدة بكل جدية وتحمل المسئولية لتامين التغذية الكهربائية لمدينة أبو سمبل، وسيقوم وزير الكهرباء باستقبال ومكافأة هؤلاء الأبطال تقديرا لمجهوداتهم الكبيرة والقيام بواجبهم على أكمل وجه.

وأشاد الوزير، بالتعاون والتنسيق الرائع مع المحافظة وكل الجهات المعنية لسرعة إنجاز ما تم من عمل لتوفير التغذية الكهربية للمنطقة، مؤكدا التزام واستمرار رجال الكهرباء فى كل مكان بتلبية واستقرار التغذية الكهربائية على أرض مصر.

كما أكد شاكر على استمرار المتابعة لاستقرار التغذية الكهربائية خاصة فى ظل عدم استقرار الظروف الجوية بالمنطقة مع استمرار بقاء ماكينات الطوارئ بالمدينة لحين الاطمئنان على استقرار الأوضاع بالمدينة والمناطق المحيطة.