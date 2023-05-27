وكيل الأزهر يتفقد مركز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

جدة - نرمين السيد - وشدد وكيل الأزهر - فى بيان اليوم- على ضرورة مراعاة الدقة التامة فى أعمال التصحيح، حتى لا يتم ضياع مجهود الطلاب، مشيدا بجهود المعلمين والمعلمات الكبيرة فى أعمال التصحيح وسير امتحانات الثانوية الأزهرية على الوجه الأمثل.

كما تفقد وكيل الأزهر لجان الفتوى الموجودة بمجمع معاهد مدينة نصر، وأعمال لجان المصالحات الأسرية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد فى حل المشاكل الأسرية.

من جانبه قال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة تمكين المرأة ووضعها فى المناصب القيادية، تقديرا لجهودها، تم إشراك المعلمات لأول مرة فى أعمال كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية، مبينا أنهن يبذلن جهودا كبيرة فى أعمال الكنترول ويثبتن جدارتهن فيما يوكل إليهن من أعمال.