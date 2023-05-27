«الداخلية» تُنسق مع دار الإفتاء بنشر كتاب الحج والعمرة

جدة - نرمين السيد - قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية بنشر كتاب الحج والعمرة، الصادر عن دار الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والبوابة المصرية الموحدة للحج على موقع الوزارة الإلكترونى، وذلك فى إطار الإهتمام ورعاية حجاج بيت الله الحرام وتزامناً مع بدء موسم الحج لعام 1444ه.





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