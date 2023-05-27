عاصفة ترابية تضرب عددا من مناطق القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - تعرضت عدد من مناطق القاهرة الكبرى، إلى سوء فى الأحوال الجوية وسرعة فى الرياح وهبوب عاصفة ترابية وارتفاع درجة الحرارة.



جدة - نرمين السيد - تعرضت عدد من مناطق القاهرة الكبرى، إلى سوء فى الأحوال الجوية وسرعة فى الرياح وهبوب عاصفة ترابية وارتفاع درجة الحرارة. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة من الطقس، مع ارتفاع فى درجات الحرارة، إلى جانب نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، تصل فى بعض المناطق إلى حد العاصفة.

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