معهد الرعاية يحتفل بمرور 43 عامًا لرسامة الأنبا موسى (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب إلقائه محاضرته فى مادة "خدمة الشباب" التى يدرسها لطلاب المعهد، وحرص أعضاء هيئة التدريس بأقسام المعهد التسعة على التواجد لتقديم التهنئة لنيافته، مع هدية تذكارية باسم المعهد. وفى الختام، وجَّه الأنبا موسى الشكر الحضور ووزع عليهم هدية تذكارية.

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