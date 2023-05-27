جدة - نرمين السيد - شهد حقل إرشادى بقرية العجوزين التابع لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، طريقة جديدة لزراعة الأرز، هى طريقة "السطارة"، وهى زراعة بذرة جافة "سوبر 300"، بأرض جافة، ورى الأرض بمياه أقل من المعتاد فى شتل الأرز، لتوفير مياه الرى وتوفير الوقت والجهد والعمالة وزيادة الإنتاج الزراعى.





جاء ذلك بحضور وفود من عدة جنسبات أجنبية وعلاء يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، وبتوجيهات محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين. وقال الدكتور وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ناجح غربية، فى تصريح اليوم السبت، إن الطريقة الجديدة لزراعة الأرز لا تحتاج لشتل الأرز، وإغراق الحقل بالمياه، ولكن بوضع بذرة الأرز فى الأرض الجافة دون ريها، ثم يتم ريها بكميات الرى العادية لأى نبات، ويتم رى الأرز كل أسبوع مرة لمدة شهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كفر الشيخ تستخدم طريقة «السطارة» فى زراعة الأرز لتوفير المياه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.