الأنبا صليب يدشن كنيسة القديس شنودة بقرية بطاش

جدة - نرمين السيد - دشّن الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والنائب البابوى لإيبارشية المنصورة، اليوم السبت كنيسة القديس الأنبا شنوده فى قرية بطاش التابعة لإيبارشية المنصورة.





صلَّى صلوات التدشين والقداس الذى تلاه، ودشّن المذبح على اسم القديس الأنبا شنودة (رئيس المتوحدين)، إلى جانب البانطوكراتور (شرقية الهيكل)، كما دشّن جرن المعمودية بالكنيسة ذاتها على اسم القديس يوحنا المعمدان، وعدد من أيقونات الكنيسة.

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