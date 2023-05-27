نائب محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لتداعيات تقلب الطقس

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وكلف نائب المحافظ، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.
ووجه نائب المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدى 24 ساعة، لتلقى أى بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.
وتدعو المحافظة كل المواطنين بتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأسقف المعدنية وغيرها من الأشياء التى يمكن أن تتأثر سلبا بتلك العاصفة، وذلك حفاظا على سلامتهم.
وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارئ من خلال رقم الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.
يذكر أنه هيئة الأرصاد المصرية أعلنت اليوم، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب البلاد (وسط وجنوب الصعيد) وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانا، ومصحوبة بصوت الرعود على مناطق متفرق، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ويلحظ نشاط لرياح خلال هذه المناطق أيضا، مما يؤدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، وتهطل على السواحل الشمالية الغربية الأمطار.
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