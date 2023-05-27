مناهضة العنف ضد الطفولة والمرأة بكنيسة الملاك بطما

جدة - نرمين السيد - بحضور 80 خادم وخادمة، قامت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بتدريب مجموعة من الخدام والخادمات على أيام متوالية بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بطما وكنيسة الشهيد مارمينا بنجع التوى.





وشملت البرامج بناء السلام المجتمعى الذى يتكون من وحدتين:

أولًا: مناهضة العنف ضد الطفولة يسعى الى حماية الطفل من العنف والاستغلال والإيذاء وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتمكن الأطفال من النمو فى مجتمع داعم لنموهم وتطورهم وتمكينهم من معرفة حقوقهم والاستمتاع بطفولتهم.

ثانيًا: مناهضة العنف ضد المرأة: يهدف الى النهوض بالظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات المصريات ودعم تمتعهن بحقوقهن ومناهضة أى تمييز قائم على النوع الاجتماعى

يأتى ذلك فى إطار الجهد المتبادل بين مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، لتعزيز العمل التنموى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتكوين مجتمع قادر على استثمار إمكاناته يقبل التنوع ويحترم الاختلاف متمتعا بالكرامة الإنسانية، ومن المقرر تدريب مجموعات أخر من الخدام خلال الأسابيع المقبلة.