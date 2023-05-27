محافظ الشرقية: توريد 532 ألف طن قمح.. ونتصدر المركز الأول فى الإنتاجية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، إنه تم توريد 532 ألفا و330 طنا و236 كيلوجرام قمح بنسبة 93 % من إجمالى الكميات المستهدف توريدها والتى تقدر بـ570 ألفا و91 طنا، مؤكدا أن محافظة الشرقية تحتل المركز الأول فى الإنتاجية والتوريد.





وأضاف المحافظ، فى بيان له، أنه تم زراعة 380 ألفا و61 فدانا هذا العام بتقاوى منتقاة متميزة بالإنتاجية العالية ومقاومة الأمراض، إلى جانب الانتهاء من حصاد جميع المساحات المنزرعة وستستمر الصوامع والشون المفتوحة فى منتصف شهر يوليو القادم وإتاحة الفرصة أمام منتجى القمح لتوريد محصولهم.

فى سياق آخر، أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدن.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، أعمال تمهيد شارع العمدة لإجراء عملية الرصف وإنشاء البلدورة الجانبية على الجانبين بمدينة منيا القمح، وتوسعة الطريق لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما تابعت رئاسة المركز استكمال أعمال التطوير بحى المنشية بشارع أبو جمعة لتمهيده للرصف.

كما تواجدت رئاسة حى أول الزقازيق، بمنطقة الصاغة لمتابعة أعمال صيانة وتشغيل نافورة المياه بميدان الصاغة من أجل إظهار شوارع المدينة بالشكل الحضارى والجمالى المشرف.

وفى سياق متصل، تواجدت رئاسة الحى، بمنطقة التطوير للمرحلة الأولى من شارع الجلاء، لمتابعة أعمال رفع وإزالة أى معوقات تعوق سير العمل فى المرحلة الأولى من تطوير شارع الجلاء من أجل إظهار شارع الجلاء بالصورة الحضارية والجمالية المشرفة.

كما أنشأت رئاسة مركز أولاد صقر، البوابة التعريفية لمركز ومدينة أولاد صقر وأعمال تبليط الكورنيش بالإنترلوك على الطريق العام بمدخل المدينة لإظهار الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.