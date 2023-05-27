استجابة لدعوة الرئيس السيسي.. جلسة خاصة بالحوار الوطني لمناقشة مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 مايو 2023 08:24 مساءً - استجابةً لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه اليوم، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه السيد رئيس الجمهورية.

وسيتم عقد الجلسة، يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.