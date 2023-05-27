محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.2%

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 مايو 2023 09:30 مساءً - اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 83.2 %.

وأكد المحافظ أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 9 آلاف و243 طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان 9 آلاف و132طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 7آلاف و602 طالبًا وطالبة على مستوي المحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة للناجحين والي الطلاب المتفوقين، مشيرا الي ان الأوائل كلهم حاصلين على الدرجة النهائية، لافتًا إلي نسبة النجاح هذا العام اعلي من الأعوام السابقة.

وقام المحافظ بالاتصال بالأوائل لتهنئتهم بالنجاح والتفوق وهم كلا من، فاطمه عاطف عبد العزيز، وحصلت علي 280 درجة، منه الله السيد حسن، وحصلت علي 280 درجة، شهد الشحات بسيوني، وحصلت علي 280 درجة، منه الله عيد عبد الهادي، وحصلت علي 280 درجة، عبد الرحمن اشرف احمد، وحصل علي 280 درجة، محمد عبد المنعم محمود، وحصل علي 280 درجة، مصطفي احمد سليمان، وحصل علي 280 درجة، منار عادل إبراهيم، وحصلت علي 280 درجة، ايناس عادل إبراهيم، وحصلت علي 280 درجة، احسان اسلم سليمان، وحصلت علي 280 درجة، جمانة محمود جمعة، وحصلت علي 280 درجة، عمر يحي توفيق، وحصل علي 280 درجة، نجوي محمد عيد، وحصلت علي 280 درجة، شهد سعد رزق، وحصلت علي 280 درجة، عمرو إبراهيم محمد، وحصل علي 280 درجة، شهد شريف السيد، وحصلت علي 280 درجة، محمد احمد عرفات، وحصل علي 280 درجة، ندي محمود سليمان، وحصلت علي 280 درجة، بسملة جمال احمد، وحصلت علي 280 درجة، جني محمد محمد، وحصلت علي 280 درجة، رواء محمد احمد، وحصلت علي 280 درجة، مجاهد حلمي سليمان، وحصل علي 280 درجة.

حضر اعتماد النتيجة كل من حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عادل يحي، رئيس لجنة النظام والمراقبة، خالد أبو سلمة مدير التعليم الإعدادي، إيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي.