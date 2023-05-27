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الأهلي يهزم دوان السنغالي 80 / 65 ويتوج بلقب بطولة bal للسلة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 مايو 2023 09:30 مساءً - توج فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلى بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري "bal" بعد الفوز على نظيره دوان السنغالى بنتيجة 80 / 65 فى نهائي بطولة  balوالتى أقيمت في مدينة كيجالي برواندا.

وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على ستاد مالى بنتيجة 78/73 بينما صعد دوان السنغالى بالفوز على بتودى لواندا الانجولى.

وكان الأهلى قد فاز  فى مباريات البطولة منذ التصفيات وحتى النهائيات عدا مباراة واحدة ، حيث حقق الفوز في مباراته الأولى على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74.

وحقق الفوز في مباراته الثانية على سيتي أويلرز بنتيجة 74-72

وفاز  ايضا في مباراته الثالثة على كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75.

بينما خسر الأهلى في مباراته الرابعة أمام بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90 ثم عاد و حقق الفوز في مباراته الخامسة أمام سلاك الغينى بنتيجة  80/70

وفاز الاهلى بلقب دورى السوبر بعد الفوز على الاتحاد فى 3 مباريات من أصل 4 تم خوضها فى سلسلة مباريات best of 5

ونجح الأهلى فى القوز ببطولة دورى المرتبط ودورى السوبر وكأس مصر بالإضافة إلى التأهل لنهائي بطولة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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