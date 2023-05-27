الأرصاد: استمرار نشاط الرياح وتزايد فرص سقوط الأمطار على القاهرة غدا

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك نشاطا للرياح تجاوز سرعته 45 كيلو مترا فى الساعة على أغلب مناطق الجمهورية، وهى رياح مثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى انخفاض وتدهور الرؤية الأفقية بجانب السحب الرعدية بجنوب البلاد مصحوبة برياح هابطة أدت إلى إثارة الرمال والأتربة.





من جانبها، أوضحت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية - فى تصريحات صحفية - أنه من المتوقع خلال الساعات القادمة أن تستمر الأمطار الخفيفة والمتوسطة والرعدية على بعض المناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى حتى يوم غد الأحد، حيث من المتوقع أيضا تساقط أمطار من خفيفة إلى رعدية أحيانا على القاهرة منذ الساعات الأولى من صباح يوم غد فى بعض المناطق.

وأضافت أن مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس وجنوب البلاد ستشهد سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا وقد تتشكل بعض السيول فى مناطق من خليج السويس إلى سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية فى هذه المناطق.

وتابعت أنه بالنسبة لدرجات الحرارة غدا فإنه من المتوقع أن تكون أقل حدة من اليوم، حيث سيتم اعتبارا من الساعات المقبلة من الليل انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى أجواء معتدلة لتكون الصغرى من 22 إلى 23 درجة مئوية، بينما ستكون درجات الحرارة العظمى خلال نهار الغد 34 درجة مئوية، ليكون الطقس حار نهارا ومعتدل ليلا، مع استمرار نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة فى أغلب الأماكن.

وأشارت إلى أنه من المتوقع على مدى الساعات القادمة استمرار لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وكذلك من المتوقع غدا استمرار التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بسرعات شبيهة لليوم.