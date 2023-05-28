بطريرك الكاثوليك يترأس احتفال نهاية العام الدراسى بمساكن شيراتون

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مساء اليوم السبت، احتفال نهاية العام الدراسى لأبناء دار سيدة السلام، بمساكن شيراتون لذوى الهمم، وذلك بمسرح سان جورج، بمصر الجديدة.





شارك فى الاحتفال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الايبارشية البطريركية، والأب أنطون فرنسيس، مؤسس دار سيدة السلام، والسيدة سونيا صليب، مديرة الدار، والأخوات الراهبات، وعائلات المحتفى بهم.

بدأ اليوم بالسلام الجمهورى، ثم قدم غبطة البطريرك كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا أن الانسان الحى هو مجد الله، مُشددًا على أن أبنائنا ذوى الهمم، هم من ينشرون رسالة الفرح لمن حولهم.

تضمن الاحتفال أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة، قدمها أبناء الدار مثل: الأغانى المختلفة، والعروض المسرحية، والعزف الموسيقى، وغيرها من الفقرات الأخرى، واختتم اليوم بتكريم ذوى الهمم، والتقاط الصور التذكارية.