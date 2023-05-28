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وأشار بيان المركز الإعلامى للمحافظة، إلى أن المحافظ أثنى على أعمال التطوير والتوسعة بالفندق تمشيا مع مختلف الأذواق والجنسيات السياحية وتوفير أنماط مختلفة داخل الفندق تناسب كافة السائحين، بالإضافة لزيادة فرص العمل المباشرة غير المباشرة لأهالى المنطقة.
ولفت إلى أهمية الموقع المتميز للفندق بجوار البحر الأحمر، حيث يقع على بعد 3 كم من وسط مدينة (دهب)، كما يقع هذا المنتجع على بعد 88 كم من مطار شرم الشيخ الدولى.
واستمع المحافظ ومرافقيه لشرح مبسط للفندق الذى يوفر مسبح على طراز البحيرة، كما تفتح غرف الضيوف العصرية على شرفات مفروشة، وتتميز جميع الغرف بتصاميم ذات ألوان دافئة وتحتوى على تلفزيون ومينى بار ويحيط بالفندق الجبال الوردية ويطل على شاطئ رملى بطول 650 متر على خليج العقبة يمكن للضيوف الاسترخاء مع علاج المساج أو الاستمتاع بالتمرن فى مركز اللياقة البدنية، موضحا أن أعمال التطوير شملت مطاعم وبارات ومساج وأماكن تراثية بدوية تطل على ساحل البحر الأحمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير فندق بدهب استعدادا للموسم السياحى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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