تعليم الدقهلية: 47 ألف طالب امتحنوا العربى والدين بالدبلومات دون شكاوى

جدة - نرمين السيد - وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ناصر شعبان، الامتحانات التحريرية من غرفة العمليات المركزية بديوان مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، واطمأن على وصول أوراق أسئلة الامتحانات فى الموعد المحدد لها بكل لجنه بالإدارات التعليمية، حيث تم تجهيز 26 خط سير على مستوى المحافظة لضمان وصول صناديق الأسئلة فى الوقت المحدد.

وأكد شعبان، أن اللجان التزمت بالضوابط والتعليمات الامتحانية ولا توجد أى شكاوى بشأن الامتحان، موضحا أن 47 ألفا و261 طالبا وطالبة (30361 صناعى و13042 تجارى و3232 زراعى و626 فندقى) امتحان اللغة العربية والتربية الدينية فى 177 لجنة امتحانية.

وأضاف شعبان، أن تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية لضمان تأمين مركز توزيع الأسئلة وتأمين وصول أوراق الأسئلة بسيارات شرطة مصاحبة لسيارات الأسئلة حتى مقار للجان وكذلك تأمين اللجان الامتحانية، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة امتحانية.