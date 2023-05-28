مجلس أمناء الحوار الوطنى يعلن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار

جدة - نرمين السيد - وتبدأ جلسات الأسبوع الثالث، الأحد 4 يونيو المقبل، ويتضمن جدول أعمال الحوار الوطنى للأسبوع الثالث، جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالاضافة الى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازى منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلى المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وفى الثلاثاء الموافق 6 يونيو ستعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازى منهما تعقد جلستان حول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والإئتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي

ويوم الخميس الموافق 8 يونيو المقبل ستعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب وذوى الهمم فى ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازى منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحى الشامل والنظام الصحى الحكومى والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات ابتداء من الساعة 12 ظهرا، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطنى فى اجتماعه اليوم، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المحال إلى الحوار الوطنى فى شأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناء على توجيه من رئيس الجمهورية الاربعاء المقبل

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطنى قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسى أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطنى الثلاثة (السياسى - الاقتصادى - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات فى اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.