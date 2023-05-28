عاصفة ترابية جديدة تتعرض لها أسوان

جدة - نرمين السيد - تعرضت مدينة أسوان، لموجة من الطقس السيئ، والعواصف الترابية التى استمرت على فترات متباعدة والتى أدت إلى تصاعد الأتربة إلى مستويات مرتفعة أثرت بشكلٍ جزئى على حركة السير و المشاة على الطرق السريعة، والطريق الصحراوى أسوان/ إدفو، فيما أطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لأصحاب وقائدى المركبات بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق السريعة.





وقررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقى الإسعاف والإطفاء، تحسباً لأى أحداث ناجمة عن العاصفة الترابية خلال الساعات القليلة القادمة. وكانت موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها محافظة أسوان على مدار 24 ساعة الماضية أثرت على أحد أبراج الضغط العالى جهد 66 والذى تعرض لعاصفة ترابية نتجت عنها انقطاع للتيار الكهربائى عن مدينة أبو سمبل السياحية بالكامل. وأكد محافظ أسوان أشرف عطية، الدفع بـ 16 ماكينة ديزل تبادلى لتوليد الكهرباء تابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء حيث تم التشغيل الفعلى لمستشفى أبو سمبل الدولي، وأيضا محطتى مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المخابز البلدية والسوق الرئيسي، بالإضافة إلى منظومة الدخول والخروج لمعبدى أبو سمبل، وكذا محطات الوقود، فضلاً عن عدد من المنشآت السياحية والشرطية والخدمية والمواقع الحيوية، فيما جرى فى المقابل إصلاح العطل الذى تعرض له برج الضغط العالى بواسطة فرق الصيانة الفنية لإعادة إطلاق التيار للمدينة بشكل كامل.

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