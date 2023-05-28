عاجل.. أمطار خفيفة ورعد وبرق على بعض مناطق القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك نشاطا للرياح تجاوز سرعته 45 كيلو مترا فى الساعة على أغلب مناطق الجمهورية، وهى رياح مثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى انخفاض وتدهور الرؤية الأفقية بجانب السحب الرعدية بجنوب البلاد مصحوبة برياح هابطة أدت إلى إثارة الرمال والأتربة.

أوضحت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية - فى تصريحات صحفية - أنه من المتوقع خلال الساعات القادمة أن تستمر الأمطار الخفيفة والمتوسطة والرعدية على بعض المناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى حتى يوم غد الأحد، حيث من المتوقع أيضا تساقط أمطار من خفيفة إلى رعدية أحيانا على القاهرة منذ الساعات الأولى من صباح يوم غد فى بعض المناطق.