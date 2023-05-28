جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك نشاطا للرياح تجاوز سرعته 45 كيلو مترا فى الساعة على أغلب مناطق الجمهورية، وهى رياح مثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى انخفاض وتدهور الرؤية الأفقية بجانب السحب الرعدية بجنوب البلاد مصحوبة برياح هابطة أدت إلى إثارة الرمال والأتربة.
أوضحت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية - فى تصريحات صحفية - أنه من المتوقع خلال الساعات القادمة أن تستمر الأمطار الخفيفة والمتوسطة والرعدية على بعض المناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى حتى يوم غد الأحد، حيث من المتوقع أيضا تساقط أمطار من خفيفة إلى رعدية أحيانا على القاهرة منذ الساعات الأولى من صباح يوم غد فى بعض المناطق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أمطار خفيفة ورعد وبرق على بعض مناطق القاهرة والجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.