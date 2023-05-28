على جمعة: يجوز أداء فريضة الحج بالتقسيط من خلال الحصول على قرض (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح جمعة، خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل، عبر برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أن يجوز أداء فريضة الحج بالتقسيط لأنه تدخل فى حكم الخدمة وليس السلعة، وبالتالى تقديم الخدمة مقابل مبلغ متفق عليه لا شىء فيه.

وأشار إلى أن لا مانع شرعا فى الاتفاق على تكلفة الحج مع شركة على أن يتم الاتفاق على موعد السداد ونسبة الزيادة المقررة على المبلغ.