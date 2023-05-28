ممدوح عامر عن فيديو غنائه ورقصه: كنت فرحان عشان زواج أخويا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال عامر، خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل، عبر برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc: "ده أخويا وأول فرحة بعد وفاة والدي.. وكنت فرحان من قلبي.. وكان لدى إصرار لتصدير فرحتى لباقى الأسرة".
وأوضح، أن الفرح اشتمل على أناشيد دينية وكان موجود "تخت" وليس فرقة شعبية، وكان فى الفرح الموسيقى الشرقية والفن المصرى الأصيل.
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