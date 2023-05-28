تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 28 مايو 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقـس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال واللأتربة على سيناء وجنوب البلاد وسلسل جبال البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

العاصمة الإدارية 34 20

6 أكتوبر 34 20

بنهــــا 34 21

دمنهور 32 21

وادى النطرون 33 20

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 21

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 19

دمياط 29 20

بورسعيد 30 20

الإسماعيلية 34 21

السويس 32 21

العريش 31 20

رفح 30 20

رأس سدر 29 21

نخل 25 12

كاترين 22 9

الطور 32 21

طابا 24 17

شرم الشيخ 34 24

الإسكندرية 25 20

العلمين الجديدة 25 19

مطروح 24 19

السلوم 25 18

سيوة 30 19

رأس غارب 33 23

الغردقة 34 24

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 33 25

حلايب 33 25

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 24

الفيوم 34 22

بنى سويف 34 21

المنيا 34 22

أسيوط 35 22

سوهاج 34 23

قنا 37 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 28

الوادى الجديد 36 25

أبوسمبل 44 29