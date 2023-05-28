الأعلى للآثار: عثرنا على «جبن ماعز» فى الكشف الأثرى الجديد بسقارة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزيرى، خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل، عبر برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أن البعثة الأثرية المصرية لن تتوقف عن أعمال الحفائر، معلنا عن أن هناك موسم سابع قريبًا يتضمن الاتجاه غربًا بمنطقة آثار سقارة.

وتابع: "فيه حاجات كتير لم تكتشف فى سقارة أهمها إمحوتب بانى هرم زوسر المدرج، وهو أول مهندس معمارى فى التاريخ، وكذلك أول طبيب، وأحد أشهر المهندسين فى مصر القديمة".