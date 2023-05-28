صحف القاهرة تبرز مشاركة الرئيس باجتماع قمة مجلس السلم والأمن الإفريقى

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى، وتحت عنوان "مصر تحترم إرادة الشعب السودانى وترفض التدخلات الخارجية.. السيسى: ضرورة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار بالسودان والحفاظ على مؤسسات الدولة "، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى أكد احترام مصر لإرادة الشعب السودانى، وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، وضرورة عدم السماح بالتدخلات الخارجية فى أزمته الراهنة، مشيرا إلى الاستمرار فى بذل كل الجهود، من أجل إنهاء الأزمة الحالية، بما فى ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الإفريقى، وجميع الآليات القائمة، لإنهاء الصراع الحالى، وكذلك مواصلة التنسيق، مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية، لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان، للتخفيف من الوضع الإنسانى المتدهور.

ونقلت (الأهرام) عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، القول:"إن قمة مجلس السلم والأمن الإفريقى، ركزت على مناقشة سبل خفض التصعيد فى السودان، والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لوقف إطلاق النار وتعزيز الممرات الإنسانية والعودة للحوار السلمى".

وأضافت أن الرئيس السيسى أعرب - خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للقمة - عن الشكر لشقيقه الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، للمبادرة بعقد هذه القمة الهامة، التى تمثل قيمة كبيرة للعمل نحو دعم السودان لاستعادة أمنه واستقراره، مؤكداً فى هذا الإطار الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة بالسودان باعتبارها الأكثر تأثراً بها، والأكثر حرصاً على إنهائها فى أسرع وقت.

ونشرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات بالمحافظات.. تستمر حتى 16 يونيه المقبل" أن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة أعلن بدء المحافظات فى تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، والتى سـوف تستمر حتى 16 يونيو القادم.. حيث أكد الوزير أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بحضور ممثلى لجنة إنفاذ القانون ومسئولى الأملاك بالمحافظات للبدء فى تنفيذ الإزالات للتعديات؛ تنفيذا لـقـرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، كما شدد على المحافظين بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن؛ لتنفيذ المستهدف من الموجة 21 بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى إلى أى شكل من التعديات والتركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية خلال المرحلة الثانية بالتنسيق مع مديريات الرى وكذا حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية.

وتحت عنوان "رئيس البنك الإفريقى للتنمية: مصر اتخذت خطوات فعالة لتحفيز التمويل الأخضر" نشرت صحيفة (الأهرام) أن رئيس البنك الإفريقى للتنمية أكينومى أديسينا عبر عن تقديره لجمهورية مصر العربية وشكره الجزيل لاستضافتها الاجتماعات السنوية للبنك فى دورتها الـ58 فى مدينة شرم الشيخ، وتيسير السبل لمشاركة جميع محافظى البنك من الدول الإفريقية وغيرها، كما وجه الشكر لقيادة مصر فى رئاسة مؤتمر المناخ COP27، وخططها لدعم العمل المناخى محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكدا حرص البنك على تحفيز استثمارات القطاع الخاص فى قارة إفريقيا، وتحفيز جهود التنمية.

وأشارت إلى أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ثمنت - خلال لقائها مع أكينومى أديسينا، ضمن فعاليات الدورة 58 من الاجتماعات السنوية للبنك التى اختُتمت أمس بمدينة شرم الشيخ - دور البنك لتعزيز جهود التنمية فى مصر، لاسيما الضمانة التى تم الإعلان عنها من قبل المملكة المتحدة لضمان مشروعات البنك فى القارة لتعزيز العمل المناخى، واختيار مشروع محطة مياه الجبل الأصفر كأول المشروعات المستفيدة من الضمانة فى القارة، ما يعد مثالُا على الشركات التنموية البناءة.

وذكرت أن وزيرة التعاون الدولى أوضحت أن تركيز رئيس البنك فى افتتاح الاجتماعات على برنامج «نُوَفِّى» وإعلانه زيادة التمويلات المتاحة لمحور المياه فى البرنامج لنحو 2.2 مليار دولار، تعكس أهمية الشراكة بين الجانبين، وأهمية المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء كنموذج ومنهج إقليمى ودولى لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وكتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "وزير الداخلية يستقبل المفوض السامى.. الأمم المتحدة تقدر جهود مصر فى رعاية اللاجئين".. أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، استقبل فيليبو جراندى، المفوض السامى الشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لمصر؛ للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤول الأممى أعرب عن تقديره لجهود الدولة المصرية والأجهزة الأمنية فى استقبال اللاجئين وتقديم كافة أطر الرعاية اللازمة لهم، مؤكدا حرص المنظمة الدولية على تعزيز قنوات الاتصال والتعاون مع وزارة الداخلية المصرية.

كما أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المفوض السامى الشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له للقاهرة، مؤكداً حرص الدولة المصرية وأجهزة وزارة الداخلية على دعم وتعزيز جهود المنظمة والمجتمع الدولى فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفى الشأن الصحى، وتحت عنوان "مستشار الرئيس لشئون الصحة يعلن مصر خالية تماماً من شلل الأطفال" أشارت الصحيفة إلى أن مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين أكد أن مصر خالية تماما من حالات الإصابة بمرض شلل الأطفال.

ونقلت عن مستشار الرئيس القول:"على الرغم من عدم وجود حالات للإصابة بمرض شلل الأطفال إلا أننا ما زلنا نقوم بتطعيم الأطفال سواء المصريون أو القادمون من الخارج" موضحا أن التطعيم يتواجد فى مكاتب الصحة أو من خلال الفرق المتنقلة التى تطرق الأبواب وذلك بدءا من يوم وحتى ه سنوات بالنسبة للمصريين بينما للقادمين من الخارج من عمر يوم وحتى 15 عاما".

ولفتت (الجمهورية) إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أشادت - فى وقت سابق- بنجاح مصر فى القضاء على مرض شلل الأطفال وفيروس سى.

وأشارت صحيفة (المصرى اليوم) تحت عنوان "الكشف عن أكبر ورشتين للتحنيط تعودان للأسرة الـ30" إلى كشف أثـرى جديد بمنطقة آثار سقارة، أعلن عنه أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إذ نجحت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى العثور لأول مـرة على أكبر وأكمل ورشتين للتحنيط إحـداهما آدمية والأخرى حيوانية، بالإضافة لمقبرتين وعدد من اللقى الأثرية، خلال استكمال أعمال حفائر البعثة بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) للعام السادس على التوالى.

وتحت عنوان "نوبة طقس سئ تضرب المحافظات.. والأجهزة التنفيذية تعلن الطوارئ" أوضحت صحيفة (المصرى اليوم) أن نوبة من الطقس السيئ ضربت المحافظات؛ ما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن بعضها، وتوقف رحلات البالون، فيما أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ.