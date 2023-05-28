انقطاع المياه اليوم فى بعض مدن الدقهلية لمدة 10 ساعات

جدة - نرمين السيد - وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بخط مياه قطر 360مم (بلاستيك) بطلخا.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال

وأعلنت الشركة عن توافر سيارات مياة جاهزه استعدادا لحالات الطوارئ، والاستعانة بهم وقت الضرورة، ونوهت على المواطنين الاتصال بالخط الساخن للاستعانه بالسيارات فى حالات الطوارئ وتأخر عودة المياه.