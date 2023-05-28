وزير التعليم يصل الوادى الجديد لتفقد امتحانات الدبلومات وافتتاح مدرسة جديدة

وكان فى استقبال الوزير لدى وصوله فى مستهل الزيارة، محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وسيد عبد العزيز عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كما يرافق الوزير خلال الزيارة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
ويتضمن برنامج زيارة الدكتور رضا حجازى، تفقد مجمع 30 يونيو الحكومى، وتفقد مبنى مديرية التربية والتعليم بالمجمع، بالإضافة إلى تفقد مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية "نموذج للتعليم الفنى" التى تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تفقد المدرسة المصرية اليابانية بالمحافظة، ومبنى مدرسة الخارجة المتميزة والمتكاملة، كما يتفقد الوزير سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.
ومن المقرر أن يفتتح الدكتور رضا حجازى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد مدرسة "we" للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة.
ويعقد الوزير أيضا، خلال الزيارة، اجتماعا مع مدير المديرية التعليمية، وقيادات المديرية، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.
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