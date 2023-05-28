تدريب للاعتماد والرقابة الصحية على معايير المستشفيات الخضراء بالأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اختيار الأقصر لتنظيم البرنامج التدريبى، يأتى فى إطار تعزيز الدور الواعد للمحافظة فى مجال السياحة العلاجية، كإحدى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل، إلى جانب اختيارها مقرا لاجتماعات للجنة الانتقالية الدولية لصندوق تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية لمؤتمر التغيرات المناخية Cop 28.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التدريب يعد واحدا ضمن سلسلة برامج تدريبية تماشيا مع رؤية مصر 2030 فى المحور البيئى وترسيخا لدور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى ضمان جودة وأمان الخدمات الصحية بالتأمين الصحى الشامل، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك أساسى فى نجاح المنظومة الصحية والمشروع الوطنى للجمهورية الجديدة.

حضر البرنامج التدريبى 31 متدربا من العاملين بمستشفيات (طيبة، وايزيس، والعديسات) التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، ومستشفى شفاء الأورمان، وفريق فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر.

وتناول التدريب كيفية إدارة الطاقة بشكل فعال وتوفير الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة، وكيفية إدارة أنظمة المياه بشكل فعال لتوفير استهلاك المياه.

كما تناول التدريب كيفية إدارة والتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والتعامل مع المخلفات الطبية الخطرة، وبرنامج سلامة الغذاء، وتصميمات المنشآت الخضراء، وكيفية حساب البصمة الكربونية للمنشأة وكيفية وضع الخطط لتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب التدريب العملى على الخطط والبرامج المطبقة بالفعل بالمستشفى.

وصرح الدكتور سيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن معايير المنشآت الصحية الخضراء التى أصدرتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتشمل 10 متطلبات تشير إلى أن المنشأة الصحية لديها القدرة على قياس الغازات الناتجة عن عمليات الاحتراق، والغازات الناتجة عن الاحتباس الحرارى مثل غاز ثانى أكسيد الكربون وغاز أكسيد النتروجين، والتى تتسبب فى انتشار العديد من الامراض داخل بيئة المنشأة الصحية وخارجها.

وأضاف أن شهادة المنشآت الصحية الخضراء تمنح لمد 3 سنوات للمنشأة الصحية الحاصلة على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، وأن هناك أكثر من مستوى للشهادة؛ المستوى الأول (الشهادة الذهبية للتميز البيئى) فى حال تخطى المنشأة لـ90% من درجة التطابق مع المتطلبات، والمستوى الثانى (الشهادة الفضية) فى حال كانت الدرجات من 70% إلى أقل من 90%.

وأشار إلى أن حصول المنشأة الصحية على الاعتماد يضمن أنها تعمل بمعايير الاستدامة من خلال تطبيق متطلبات تقليل الهدر، وترشيد الاستهلاك للطاقة ومصادر المياه، والتعامل الأمن مع المخلفات الطبية والمواد الخطرة، بالإضافة إلى استخدام الشراء الأخضر لمنتجات صديقة للبيئة، وتقليل البصمة الكربونية والغازات الدفيئة للمنشآت الصحية والناتجة عن عمليات الاحتراق وتمثل 6% من البصمة الكربونية على مستوى العالم وتعتبر تهديد كبير لصحة المواطن.

ولفت إلى أن إصدار معايير المنشآت الصحية الخضراء يأتى ضمن خطة الهيئة لتعزيز فكر الاستدامة للخدمات الصحية، لافتاً إلى أن اعتماد المنشآت الصحية بالمحافظات السياحية طبقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR للمنشآت الصحية الخضراء يدعم قطاع السياحة العلاجية ويساعد على توفر الموارد وتعظيم الأمان البيئى داخل المنشآت الصحية والتى تمثل بيئة استشفاء تساعد على سرعة شفاء المرضى.

من جانبه أشاد الدكتور محمود فؤاد، الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، بجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية مؤكدا أن المستشفى استطاعت أن تصبح مستشفى خضراء عن طريق برامج وخطط تصحيحية أدت لتوفير كبير فى استهلاكات الطاقة والمياه ومصاريف التشغيل، مما انعكس هذا بشكل إيجابى على تقليل البصمة الكربونية للمستشفى.