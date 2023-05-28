جاء ذلك استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، والتى تتوقع خلال اليوم الأحد 28 مايو الجارى، وجود نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط لرياح جنوبية غربية، على أن يبدأ التحسن التدريجى يوم الإثنين، ويتم تغيير اتجاه الرياح إلى الشمالية الغربية.
وأهابت الوزارة، بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة، لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.
وتتلقى غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة البيئة على مدار الساعة، شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة البيئة توجه بالمتابعة المستمرة لمؤشرات جودة الهواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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