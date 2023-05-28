المنيا.. بدء المرحلة الثانية لأعمال الموجة 21 لإزالة التعديات

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وأوضح نائب المحافظ، أن جميع الجهات التنفيذية المعنية أنهت استعداداتها لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه 21 والتى بدأت أمس السبت 27 مايو وتستمر حتى 16 يونيو، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى 19 مايو الجارى وتم خلالها إزالة 776 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والأراضى الزراعية الخاصة.
وأضاف الدكتور محمد أبوزيد، أن هناك تنسيق مستمر بين جميع الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة وذلك ضمن تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية، مشددا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.
من جانبه قال اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على أعمال الموجة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أزالت 9 حالات تعدى بقرى تله وبنى محمد سلطان وطوخ الخيل وحى وسط المدينة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما تم تنفيذ إزالة المتغيرات المكانية "مخالفات البناء الحديثة" فى مركز ومدينة مغاغة.
يذكر، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، بدأت المرحلة الأولى 29 أبريل وانتهت 19 مايو الجارى، وبدأت أمس السبت 27 مايو المرحلة الثانية وتستمر حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.
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