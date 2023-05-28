كيفية الاستفادة من مشروع البتلو (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يهدف المشروع القومى للبتلو يعمل إلى توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.





ويمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى أو بنك أهلى مصرى المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب 01551183225- 01551183224. وتشمل الخطوات التالية كيفية الاستفادة من مشروع البتلو: التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى. التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية أرقام الواتساب 01558626681 – 01558626682 يعمل المشروع القومى للبتلو على توفير لحوم حمراء بالسوق. فور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها وبنسبة مخفضة. يتم معاينات حظائر المستفيدين من قبل والبنك الممول.

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