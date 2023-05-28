مصدر أمنى ينفى تعرض السائحين العرب لإجراءات تعسفية بالمطارات

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الادعاءات الكاذبة والمحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة بعد أن فشلت فى النيل من استقرار البلاد، فى ظل الوعى الشعبى لمخططاتها الآثمة.

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