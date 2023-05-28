فوز طلاب «هندسة المنصورة» بالمركزين الثانى والثالث بمسابقة هواوى بالصين

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة المنصورة فوز فريقين بكلية الهندسة بالمركزين الثانى والثالث فى مسابقة (هواوى) لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات العالمية بمدينة (شين زين) فى الصين للعام 2022-2023، والتى شارك بها 146 فريقا من 36 دولة.





وأضافت الجامعة - فى بيان، اليوم الأحد - أن فريق أكاديمية (هواوى) ممثل مصر والجامعة، حصل على المركز الثالث على مستوى المسابقة العالمية فى تخصص (Cloud) من خلال الطالب أمير محمد شتيه والطالبة كريستينا حليم، أما المركز الثانى ففى تخصص (الشبكات) والذى حصدته الطالبة ياسمين رزق.

بدوره، أكد عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة الدكتور محمد عبدالعظيم أن الجامعة تشجع المتميزين وتدعم المتفوقين، منذ حصول الفريقين الممثلين لأكاديمية (هواوى) بكلية الهندسة على المراكز الأولى المؤهلة إلى المسابقة النهائية بمدينة (شين زين) فى الصين.

وأشار إلى أن أكاديمية (هواوى) هى أحدث كيان تدريبى بالكلية، والتى خطت خطوات كبيرة بقيادة مديرة الأكاديمية بالكلية الدكتورة عبير توكل الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والتى تقدم الدعم الكبير للمتدربين لتحقيق رؤية الجامعة فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم وتدعم الإبداع والابتكار كأحد المحاور المهمة بالاستراتيجية.

وأوضح أن فى 2 أبريل 2023 حصل فريق الأكاديمية وطالب ثالث من كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ على المركز الأول على مستوى مصر، والثانى على مستوى إفريقيا، ليكون الفريق أحد ثلاث فرق تمثل إفريقيا فى دولة الصين فى المسابقة النهائية لتخصص (Cloud)، كما شاركت الطالبة ياسمين رزق الطالبة بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة فى تخصص (الشبكات).