محافظ الجيزة: توريد 36 ألف طن من محصول القمح المحلى بـ 13 شونة 

جدة - نرمين السيد - أعلن أحمد راشد، محافظ الجيزة، توريد 36 ألف و570 طن من محصول القمح المحلى موسم 2023 لأكثر من 13 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة حتى اليوم، وفقاً للخطة التى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين بسهولة ويسر دون أية عقبات.





وأشار محافظ الجيزة إلى استمرار العمل وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات أمام الموردين حتى الانتهاء من موسم التوريد فى 30 أغسطس 2023 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا فى هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ الجيزة أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل المحافظة هذا العام تصل إلى 19 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز.



ولفت إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائى، منوها إلى أن سعر الأردب بلغ 1500 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعى الحالى ودعم المزارع المصرى وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

من جانبه أوضح أسعد منادى وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، أنه يتم تقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كافة العقبات فى سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك، مشيرًا إلى تم توريد 20 طن و572 كجم بشون البنك الزراعى المصرى و15 ألف و177 طن للشركة القابضة للصوامع بالإضافة إلى 15 ألف و978 طن لشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة وتوريد 5 آلاف و394 طن للشركة العامة للصوامع.