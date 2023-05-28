سلامة الغذاء: 83 مأمورية رقابية على المصانع وتسجيل 14 منشأة خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة - فى تقريرها الأسبوعى الـ 17، خلال الفترة من 20 حتى 26 مايو الجارى - أن عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التى قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بلغ 43 زيارة، وسجلت 3 منشآت لدى الهيئة، واستوفت 3 منشآت الاشتراطات، وجار إدراجها للقائمة البيضاء، كما أصدرت الإدارة 1953 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وأضافت أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بلغ 4815 رسالة بواقع 271 ألف طن، تنوعت ما بين 445 صنفًا من موالح وفواكه وخضر ومنتجات غذائية متنوعة من 144 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر إيطاليا، السعودية وروسيا.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1340 رسالة بواقع 150 ألف طن، تم رفض 10 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 151 صنفًا من قمح وفول صويا ودواجن ولحوم مجمدة وبن وشاى من 79 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر، أوكرانيا والهند وأستراليا وأندونيسيا.

وذكر التقرير أن الإدارة العامة لشئون المعامل والتقارير الفنية أعدت 1315 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و296 عينة لأغذية معدة للتصدير، و121 عينة للأغذية المحلية، بالإضافة إلى 89 عينة منتجات الأغذية الخاصة، و410 دراسات طلبات تظلم.

وقامت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة بـ 8 زيارات رقابية، وسجلت 42 منتجًا، وأصدرت 10 شهادات بيع حر لعدد 6 دول.

كما قامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على عدد من المحافظات؛ لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلى وتذليل أى عقبات تواجه لجان الاستلام، كما شاركت الإدارة فى حملات مرور ومتابعة مطاحن الدقيق بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، ونفذت زيارتى تفتيش معلنة لمضارب الأرز، وسجلت 3 مضارب أرز.

وذكر التقرير أن إدارة التدريب بالهيئة استكملت مجموعة من الدورات التدريبية المتنوعة التى بدأتها الأسبوع الماضى بالتعاون مع جهات مختلفة، تمثلت الدورة التدريبية الخاصة بـ "متطلبات سلامة الغذاء طبقا لقوائم فحص مصانع الأغذية ومراحل المأمورية الرقابية"، وذلك خلال الفترة من 23 - 25 مايو الجارى لعدد 20 متدربًا آخر من مفتشى الإدارة العامة للمصانع، وتستهدف التزام المفتش بقيم وأخلاقيات الوظيفة، وتوحيد تقييم اشتراطات سلامة الغذاء طبقًا لقوائم الفحص الجديدة الخاصة بالمصانع لتتناسب مع طبيعة كل صناعة وحجمها، فضلا عن التأكيد على اشتراطات سلامة الغذاء التى تضمنها القرار رقم 11 لسنة 2020.

وأشار التقرير إلى أنه بحضور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبى تم اختتام البرنامج التدريبى، الذى استهدف تأهيل 28 متدربًا للعمل بالمعامل الجديدة والتى تعتزم الهيئة افتتاحها خلال الفترة القادمة، والذى عُقد بالتعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب) فى الفترة من 14 إلى 25 مايو، وتناول التشريعات الخاصة بالملوثات الميكروبية والكيميائية ومبادئ "الأيزو" ونظام الجودة لإدارة المعامل، فضلا عن اللوائح الفنية والتشريعات الخاصة بالاستيراد والتصدير وطرق وأساليب التأكد من نتائج التحاليل المختلفة.

وأضاف أن إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية نفذت 16 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، وتم استيفاء مخزنين لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ ليصل إجمالى عدد المخازن المستوفاة لدى الهيئة 218 مخزنًا.

كما تم يوم الأحد الماضى، حضور الاجتماع الثانى لمجموعة العمل برئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، والمشكلة تحت رقم (4232) لسنة 2022، وذلك لمتابعة نتائج المرور والمعاينة وإقرار المواصفات الفنية لمخازن التغذية المدرسية طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء لعدد 94 مخزنًا والمزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بإدارة موردى الألبان، تم القيام بـ 9 مأموريات رقابية على المحالب فى محافظات (البحيرة، الجيزة، الشرقية، الفيوم، كفر الشيخ، والإسكندرية)؛ ليصل إجمالى عدد المأموريات التى تم تنفيذها على المحالب ومراكز تجميع الألبان إلى 910 مأموريات حتى الآن.

وأضاف أن إجمالى عدد الشكاوى الواردة للهيئة بلغ 41 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) - جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 35 شكوى، وجارٍ فحص 6 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 435 منشأة بمختلف المحافظات؛ للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 20 زيارة فحص على مجازر الدواجن ومصانع أمعاء حيوانية، وأصدرت 21 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبى.

وتم استلام مجزر "رأس غارب" بمحافظة البحر الأحمر، والذى يعد من أحد المجازر التى تم تطويرها على مستوى الجمهورية، طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى وجود لجنة مشتركة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشاركت إدارة المجازر فى اجتماع مع هيئة الخدمات البيطرية بدعوة من وزارة التجارة والصناعة؛ لوضع القواعد المنظمة لإجراءات الفحص فى الموانئ للمنتجات الغذائية الواردة ذات الأصل الحيوانى طبقًا للوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

كما شاركت الإدارة فى اجتماع لشعبة الدواجن عقد بالغرفة التجارية فى القاهرة، بحضور رئيس الشعبة وأصحاب مجازر الدواجن؛ لمناقشة اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم الإجابة على جميع الاستفسارات والأسئلة المطروحة، وتم الاتفاق على بدء تفعيل كود التشغيل الخاص بالمنتج الداجنى وطباعته على أكياس التعبئة لإتاحة عملية تتبع المنتج منذ خروجه من المزرعة وحتى الطرح بالأسواق.

وذكر التقرير أن إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية قامت بـ 69 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وسجلت فندقين اثنين ومطعمًا واحدًا لدى الهيئة، كما استوفى فندق واحد لاشتراطات الترخيص، وفقاً لقائمة الفحص؛ ليصل عدد الفنادق المستوفاة إلى 27 فندقًا.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 14 مأمورية فحص على وحدات الطعام فى عدة محافظات، وسجلت وحدة واحدة لدى الهيئة، واستوفت وحدة طعام واحدة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجارٍ إدراجها للقائمة البيضاء.

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 9 زيارات رقابية، تنوعت ما بين مراكب/ سفن صيد ومصانع أسماك وموردين، كما تتم متابعة المصانع التى تم سحب عينات منها فيما سبق لاتخاذ الإجراءات مع حالات عدم الامتثال.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 34 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية؛ للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وتم حصر 54 منشأة تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة، وبلغ عدد المنشآت التى سجلت لدى الإدارة 4 فروع؛ ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1284 فرعًا لعدد 45 سلسة تجارية.

وتم فحص 550 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية، بالإضافة إلى تسجيل 493 منشأة، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 62 معاينة، وتم استيفاء متجرين اثنين لاشتراطات ترخيص تداول الغذاء؛ ليصل عدد المحال المستوفاة للاشتراطات 44 متجرًا.

كما تم عرض معوقات المنظومة الإلكترونية لتراخيص المحال العامة والحلول المقترحة لها، كذلك عرض مسمى "الأنشطة الغذائية الجديدة" المقترح إضافتها ضمن أنشطة المحال العامة لإدراجها بالمنظومة الإلكترونية، بناءً على طلب الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وأوضح التقرير أن فى إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 200 منشأة غذائية؛ للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية بالمحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط 45 طن مخلل، و120 كيلو جرام عسل أسود غير صالح للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية تقدر كميتها بـ (300) كيلو جرام تقريبًا، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تنفيذ (5) إقرارات إعدام منتجات غذائية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن حملات مشتركة مع مباحث التموين على المطاحن الخاصة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 50 طن قمح محلى يستخدم فى المطاحن الخاصة، بما يتنافى مع قرار وزير التموين رقم 52 و53 لسنة 2012، الذى ينص على أن المطاحن الخاصة - تستخدم الدقيق (72)% - عليها أن توفر احتياجاتها من القمح المستورد دون اللجوء للقمح المحلى، وتم عمل محضر إدارى بالواقعة.

وأوضح التقرير أن رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية المهندس أشرف الجزايرلى، افتتحا أول برنامج تدريبى متخصص فى أسس تصنيع وإنتاج الجبن الرومى، ويقام بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ويأتى البرنامج فى إطار تعاون الغرفة مع كل من جامعة الإسكندرية ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (TAIB) الممول من وزارة الزراعة الأمريكية، ويهدف إلى تطوير صناعة الجبن الرومى المصرية، لتنافس فى الأسواق العالمية من خلال تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والتوافق مع المواصفات العالمية فى تلك الصناعة.

جدير بالذكر أنه طبقًا لبيانات الإدارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فقد بلغ حجم صادرات مصر من الأجبان بأنواعها 27 ألفا و700 طن خلال الربع الأول من العام الجارى، وتأتى السعودية كأكبر الدول المستوردة للجبن المصرى.