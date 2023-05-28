رئيس سلطة الطيران المدنى يستقبل نظيره الإماراتى لبحث التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - تأتى الزيارة فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين فى مجالات الطيران المدنى المتعددة، كما أن هذه الزيارة جاءت استكمالا للقاءات سابقة قام بها وفد من سلطة الطيران المدنى المصرى فى شهر مارس الماضى، لنظيره الإماراتى من أجل تعزيز التعاون فى مجال التدريب وتبادل الخبرات بين البلدين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، بأهمية عقد اللقاءات والاجتماعات الثنائية، التى تهدف إلى تعزيز التعاون، والتنسيق المشترك مع مختلف دول العالم فى مجال صناعة النقل الجوى.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة الطيران المدنى، وأوجه التطور والنمو المتلاحق فى صناعة النقل الجوى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وسبل تحسين أداء المجال الجوى بين البلدين، كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فى ذلك سلامة الطيران والتدريب، وتم استعراض أحدث الوسائل التقنية وأساليب الابتكار الداعمة واللازمة لتطوير الخدمات الجوية إقليميا ودوليا.

وأعرب الجانبان عن استعدادهما وتطلعهما لتعزيز التعاون الفنى وتبادل المعلومات والخبرات بما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق التطور والنمو فى مختلف أنشطة الطيران المدنى، الذى يعد أحد أهم القطاعات الحيوية الداعمة لاقتصاديات البلدين.

وفى نهاية اللقاء، أعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود المبذولة من قبل كل من سلطة الطيران المدنى المصرى والهيئة العامة للطيران المدنى فى الإمارات لدعم وتطوير منظومة الطيران المدنى فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين على حرصهما فى مواصلة مسيره العمل لتحقيق المزيد من التقدم والتطور لصالح هذا المرفق الحيوى الهام.