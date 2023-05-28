صحة الشرقية: فحص 26 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بمحافظة الشرقية، فحصت 36362 طفلا حتى اليوم، بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى أغسطس 2021.





يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى حماية الأطفال المبتسرين حديثى الولادة من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة، حيث تستهدف الكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا، منها مرض قصور الغدة الدرقية، والفينيل كيتونيوريا، وتضخم الغدة الكظرية الخلفى، ونقص الجلاكتوز فى الدم، وأمراض التمثيل الغذائى الوراثية، وغيرها والتى تأتى نتيجة وجود عوامل وراثية تتسبب فى خلل جينى.

وتساهم المبادرة فى سرعة اكتشاف هذه الأمراض، ومن ثم علاجها مبكراً، وذلك من خلال إجراء المسح الطبى للأطفال حديثى الولادة بجميع أقسام الحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والتأمين الصحى بالمحافظة فى 30 محضن كمرحلة أولى منهم 28 محضن تابع لمديرية الصحة ومحضن بالمستشفى التعليمى، ومحضن بالتأمين الصحى، وتأتى المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة كمرحلة ثانية.

ويتم خلال الفحص سحب عينة تؤخذ من كعب الطفل، وإذا ثبت إيجابيتها يجرى اختبار تأكيدى، وفى حال ثبوت إيجابية العينة يحال الطفل لتلقى العلاج بمركز العلاج والذى تم تخصيصه بوحدة طب الأسرة بشرشيمة بههيا، بالإضافة إلى وضع برامج علاجية وغذائية ملائمة تمنع تطور مجموعة هامة من تلك الامراض الوراثية.

وأشار إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية على طرق وكيفية سحب العينات وجميع أعمال المبادرة الرئاسية تحت إشراف الإدارة العامة للحد من الإعاقة بوزارة الصحة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للطب العلاجى، ومسؤولى الحضانات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

كما قامت وزارة الصحة والسكان بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية بين الأطفال حديثى الولادة، ضمن المبادرة الرئاسية، مضيفاً إلى أن العلاج يقدم بالمجان للحالات الإيجابية المكتشفة، مؤكداً أن القيادة السياسة تولى اهتماماً كبيرا بالقطاع الصحى، ولا تدخر أى جهد أو مال فى سبيل الحفاظ على صحة وسلامة جميع أبناء هذا الوطن.