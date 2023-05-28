«الوطنية لخدمات الملاحة الجوية» تنجح فى تجديد اعتماد شهادة الأيزو

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى، بأهمية حصول جميع الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات الدولية، وتجديدها بصفة دورية من أجل تحسين جودة وبيئة العمل، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض والارتقاء بقطاع الطيران المدنى المصرى فى شتى المجالات.

وهنأ محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، جميع العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على هذا النجاح، مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء تتويجا للجهود المبذولة من قبل العاملين فى شركة الملاحة الجوية والتزامهم بتطبيق الإجراءات والمتطلبات الخاصة بشهادة الأيزو، كما يؤكد على حرص وزارة الطيران المدنى وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة فى رفع مستويات الأداء وجودة الخدمات الملاحية المقدمة من خلال إتباع أفضل المواصفات العالمية ومواكبة التطورات التكنولوجية فى مجال نظم الاتصالات والرادارات وأنظمة الملاحة الجوية، مما يعزز من ريادة الشركة فى الحصول على مثل هذه الشهادات والاعتمادات الدولية، ويسهم فى الارتقاء والنهوض بمنظومة الطيران المدنى المصرى.

وفى هذا السياق، أوضح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن هذا النجاح جاء فى ضوء ما تقدمه وزارة الطيران من دعم غير مسبوق فى تطوير منظومة الملاحة الجوية من خلال استحداث الأنظمة الرادارية بأحدث التقنيات العالمية بما يجعل المجال الجوى المصرى فى مصاف المجالات الجوية المرنة، وكذلك تطوير شبكة الأقمار الصناعية لتأمين نقل البيانات الرادارية والاتصالات الصوتية واتصالات المدى البعيد بالمواقع الرئيسية داخل القطر المصرى.

ومن جانبه أشار الكابتن إيهاب محى الدين عزمى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، إلى أن تجديد شهادة الأيزو للمرة الثانية على التوالى يؤكد على حرص والتزام الشركة بتطبيق جميع المعايير والمتطلبات الدولية فى مختلف القطاعات، مضيفا أن الشركة تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تطوير منظومة الملاحة الجوية لتأمين سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوى والمطارات المصرية، لافتا إلى أن الشركة نجحت فى إحداث نقلة نوعية فى مجال تطوير النظم الفنية والإدارية والتشغيلة وحصولها على شهادة الأيزو من الشركة العالمية المانحة"DNV" بعد اجتيازها لجميع المراجعات والتدقيق الخاص بتطبيق الإجراءات ومتطلبات شهادة الأيزو القياسية الدولية.