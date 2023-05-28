سفير أرمينيا يدعو محافظ القاهرة لزيارة العاصمة يريفان

جدة - نرمين السيد - وأكد عبدالعال، أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب أرمينيا وهو ما يبدو جليا فى اللقاءات والاتصالات الرئاسية المتبادلة بين البلدين، والتى كان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأرمينيا فى الفترة من 28- 29 يناير 2023.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة ومدينة يريفان عاصمة أرمينيا، ومناقشة الترتيبات بتوقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين المدينتين، والتعاون فى مجال مواجهة التغييرات المناخية.

وأشار محافظ القاهرة، خلال اللقاء جهود الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، ونجاحها فى التعامل معها دون التأثير على تنفيذ خطط التنمية التى تسير بخطى سريعة.

وأكد السفير هراتشيا ارشاك بولاديان، أنه عاش بمصر 10 سنوات، وشاهد التطور الكبير والنمو العمرانى السريع فى مصر، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خصوصا فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه سفير أرمينيا، الدعوة لمحافظ القاهرة لزيارة العاصمة الأرمينية يريفان، كما أهدى إليه صورة للميدان الذى أطلق عليه اسم "ميدان مصر" تقديرا للعلاقات المميزة التى تربط البلدين، والذى يقع فى واحدة من أهم المناطق بالعاصمة الأرمينية.