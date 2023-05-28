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تضمن اللقاء عرض تقديمى لعدد من قادة القوات المسلحة، تناول أساليب العمل داخل القوات المسلحة، وإجراءات تطويرها وتحديثها.
وألقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ جميع المهام، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى العالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية.
مشيرا إلى أن القوات المسلحة ماضية فى التطوير والتحديث بمختلف الأفرع الرئيسية والأسلحة التخصصية، للوفاء بالمهام المكلفين بها فى حماية الوطن وصون مقدساته، موصيا بأهمية زيادة مستوى الوعى لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور من أحداث ومتغيرات على جميع الأصعدة، كما استعرض الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها الوطنية، لدعم جهود التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وعقب اللقاء شهد القائد العام للقوات المسلحة، ختام فاعليات بطولة الدرع العام للرماية الدولية على مستوى القوات المسلحة، وقام بتكريم الأوائل من الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والقوات الخاصة، كما تفقد معرضا للنظم الإشارية المتطورة باستخدام الأقمار الصناعية، والتى تمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حضر الفعاليات قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع يلتقى عددا من القادة ويكرم الفائزين ببطولة الدرع العام للرماية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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