وزير الدفاع يلتقى عددا من القادة ويكرم الفائزين ببطولة الدرع العام للرماية

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعدد من قادة القوات المسلحة بقاعدة المشير طنطاوى العسكرية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة بما يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها الوطنية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى.





تضمن اللقاء عرض تقديمى لعدد من قادة القوات المسلحة، تناول أساليب العمل داخل القوات المسلحة، وإجراءات تطويرها وتحديثها.

وألقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ جميع المهام، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى العالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية.

مشيرا إلى أن القوات المسلحة ماضية فى التطوير والتحديث بمختلف الأفرع الرئيسية والأسلحة التخصصية، للوفاء بالمهام المكلفين بها فى حماية الوطن وصون مقدساته، موصيا بأهمية زيادة مستوى الوعى لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور من أحداث ومتغيرات على جميع الأصعدة، كما استعرض الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها الوطنية، لدعم جهود التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وعقب اللقاء شهد القائد العام للقوات المسلحة، ختام فاعليات بطولة الدرع العام للرماية الدولية على مستوى القوات المسلحة، وقام بتكريم الأوائل من الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والقوات الخاصة، كما تفقد معرضا للنظم الإشارية المتطورة باستخدام الأقمار الصناعية، والتى تمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر الفعاليات قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.