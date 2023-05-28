الأقصر: عودة الملاحة فى قناطر وهويس إسنا بعد توقف بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - قررت محافظة الأقصر اليوم الأحد، إعادة حركة الملاحة للمراكب النيلية والسياحية فى منطقة قناطر وهويس إسنا حيث شهدت المدينة ومختلف أرجاء المحافظة على مدار اليوم وأمس، هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمختلف أرجاء المحافظة مع طقس غائم وهبوب عاصفة ترابية منذ دقائق، حيث قررت المحافظة رفع حالة الطوارئ المكثفة تحسبًا لأية تقلبات جوية أو هطول أمطار خلال الساعات المقبلة.





وقال رئيس مركز ومدينة إسنا هشام السعدى - فى تصريح اليوم - إنه تم إعادة حركة الملاحة للمراكب النيلية والسياحية فى منطقة قناطر وهويس إسنا، موضحا أن قناطر إسنا، والهويس الإضافى شهدا خلال أبريل ومايو 2023 خطة تطوير وصيانة دورية. وتابع أنه تم على مدار الأيام الماضية العمل فى صيانة الهويس الإضافى بقناطر إسنا الجديدة، حيث تأتى تلك الأعمال ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى الكبرى، وضمن خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية لمتابعة حالة القناطر واتخاذ أى قرارات بشأنها، وتنفيذ أعمال صيانة مستمرة للقناطر بكافة عناصرها لضمان تشغيلها على الوجه الأمثل. وأشار السعدى إلى أنه تمت أعمال صيانة دورية لهويسى إسنا الملاحيين، وأجريت إصلاحات فورية للأعطال لضمان قيام الهويسين بكافة المهام بأعلى كفاءة، وتمت صيانة 3 بوابات جنابية الهويس الإضافى، موضحاً أنه يجرى البدء قريباً فى تأهيل البوابة الرابعة للمحافظة على زمن الملء والتفريغ، حيث تم إنشاء هويس إسنا الإضافى لتطوير وتسهيل الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية.

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