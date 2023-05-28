محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 91.89%

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتماد محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023، بنسبة نجاح بلغت 91.89%، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.





وهنأ الدكتور رضا حجازى، هاتفيا الطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب، الحاصلة على المركز الأول على المحافظة، معربا عن سعادته بهذا التفوق، ومتمنيا لها دوام التوفيق والنجاح، كما هنأ كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذى يزور المحافظة ومحمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، الطالبة لحصولها على المركز الأول على المحافظة، معربين عن تمنياتهم لها بدوام التفوق والتوفيق. يذكر أن 5022 طالب وطالبة أدوا امتحانات الدور الأول للشهادة الاعدادية بالمحافظة للعام الدراسى 2022/2023.

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