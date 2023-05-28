نائب محافظ المنيا يناقش خطة مشروعات الرصف بالطرق بمشاركة نواب البرلمان

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا اجتماعا موسعا، لمناقشة الخطة الخاصة بتنفيذ عدد من مشروعات الرصف بالطرق الرئيسية والفرعية، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بمشاركة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.





يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتيسيرا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، المهندس عبد الحميد البركاوى وكيل وزارة الرى، المهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بجهاز التعمير، المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق، محمد بكر مدير وحدة الرصف بالمحافظة، ممثلى شركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات) بالمحافظة.

واستعرض نائب المحافظ الخطة العامة للمحافظة بقطاع الرصف والطرق وناقش مع ممثلى البرلمان المقترحات الخاصة بالخطة، وما سيتم تنفيذه من أعمال مشروعات الرصف بعدد من الطرق الرئيسية والحيوية بمختلف مراكز المحافظة، والتى تعد من الطرق الهامة وذات الكثافات المرورية العالية.

وأكد نائب المحافظ، أهمية تبادل الرؤى مع السادة النواب، لافتا إلى ضرورة التنسيق المتكامل بين كل الجهات بالمحافظة والوحدات المحلية المعنية، لسرعة الانتهاء من مشروعات رصف الطرق، كما وجه نائب المحافظ، بسرعة تنفيذ أعمال الرصف بالطرق التى انتهت أعمال شبكات المرافق بها.

وشدد على المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ أعمال الرصف، وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، بجميع أنحاء المراكز والمدن بهدف الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل المدن والقرى.