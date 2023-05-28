محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء سلالم كهربائية بمنطقة وابور الثلج فى بنها

جدة - نرمين السيد - أجرى محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، جولة تفقدية لمتابعة مستجدات أعمال إنشاء سلالم كهربائية بديل للخرسانية بمنطقة وابور الثلج بمدينة بنها لدفع الأعمال وتسريع منظومة العمل وتيسيرًا على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوى الهمم، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022 - 2023 بتكلفة إجمالية 13 مليونا و500 ألف جنيه.





وتابع الهجان -حسبما أفاد بيان اليوم الأحد- أعمال توريد السلالم الكهربائية بالجهة الأمامية للكوبرى إذ تم توريد الـ4 سلالم وجار تجميعها والبدء فى التركيب، موجهًا بسرعة إنجاز الأمر فى المدة المقررة، تخفيفًا وتيسيرًا على المواطنين وكبار السن وذوى الهمم، مشددًا على أهمية تكثيف وضغط الأعمال للانتهاء من التركيب والتشغيل التجريبى فى المدة المقررة وأقصاها منتصف شهر يونيو المقبل لسهولة تنقُل المواطنين مع مُراعاة الدقة فى الأعمال والالتزام. وعلى هامش الجولة تفقدَّ الهجان ما تم إنجازه فى الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا "المرحلة الثانية"، للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة ودفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل فى المُدة الزمنية المُقررة.. منوهًا بضرورة الاهتمام بالحدائق المتواجدة بالميادين العامة والكورنيش وإزالة أى إشغالات بمحيطها مع ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لمنع المواقف العشوائية التى تعرقل حركة السير، مع تكثيف حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

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