وزير التعليم يوجه بإطلاق أول مدرسة رسمية دولية بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيارته صباح اليوم الأحد، إلى محافظة الوادى الجديد، بتفقد مجمع 30 يونيو الحكومى، وتفقد مبنى مديرية التربية والتعليم بالمجمع، وذلك بحضور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وسيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.





واستمع الوزير والمحافظ، لشرح مفصل حول مساحة المبنى وما يتضمنه من تجهيزات، وتفقدا كذلك قاعة اجتماعات تابعة للمجمع الحكومى وحديقة 30 يونيو التابعة للمجمع وقام الوزير بغرس نخلة فى الحديقة المقامة على مساحة 5 آلاف متر مربع.

كما تفقدا أيضا مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية، وقسم الطاقة الشمسية، وتفقدا سير امتحانات الدبلوم الصناعى بالمدرسة.

وتفقد الوزير والمحافظ، أيضا مبنى لمدرسة تمتد على مساحة 5800 متر مربع وتضم 28 فصلا وتستهدف 1000 طالب، ووجه الوزير بأن تكون المدرسة رسمية دولية “IPS” وبمصروفات اقتصادية لتصبح الأولى من نوعها فى محافظة الوادى الجديد، على أن تبدأ بها الدراسة خلال العام الدراسى المقبل 2024-2023.

ومن جانبه، أوضح محافظ الوادى الجديد، أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمدرسة، استعدادا لدخولها الخدمة بداية العام الدراسى المقبل، لافتا إلى أن المدرسة تضم فصولا دراسية وملاعب ومعامل وفقا لأحدث المعايير والمتطلبات، مقدما خالص التقدير والامتنان لإعلان الوزير عن إنشاء أول مدرسة رسمية دولية على أرض المحافظة وهو ما يعد طفرة حقيقية بالمنظومة التعليمية لأبناء المحافظة.

كما قام الدكتور رضا حجازى والمحافظ، بزيارة المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة، وتفقدا مسرح المدرسة خلال تقديم الطلاب فقرة موسيقية، وتفقدا أيضا عددا من الفصول الدراسية واستعرضا الأنشطة الطلابية المختلفة، وافتتحا أيضا المعرض العلمى بالمدرسة وناقش الوزير الطلاب والطالبات فى بعض التجارب العلمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، وسيد عبد العزيز، عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومن جانب الوزارة الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والدكتور أكمل شوقى رئيس الادارة المركزية للتصميم بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.