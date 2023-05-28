وزيرة التخطيط تفتتح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالعريش

جدة - نرمين السيد - افتتحت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة العريش ومركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمدينة، ضمن مجموعة المراكز التى تم افتتاحها اليوم، وذلك خلال زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية، وذلك بحضور هشام اّمنه وزير التنمية المحلية، ومحافظ شمال سيناء محمد شوشة.





وخلال الافتتاح، قالت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التى تحرص عليها الدولة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية، مشيرة إلى تحقيق الكثير من الإنجازات فى مجالات تطوير الخدمات الحكومية، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية. وأضافت السعيد أن الدولة نفذت العديد من المشروعات فى هذا الشأن مع توفير البرامج والتطبيقات لتقديم خدمات أفضل ذات جودة عالية للمواطنين والمستثمرين فى وقت أقل وبالشكل والأسلوب الذى يناسبهم والدقة والكفاءة المطلوبة، فضلًا عن التطبيقات المكانية التى تساعد فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة لإجراء تخطيط قومى متكامل وتوجيه جهود التنمية للمناطق الأكثر احتياجًا ومتابعة الأداء التفصيلى لمشروعات الدولة.

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