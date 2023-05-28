وزير التعليم يستعرض إجراءات امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمهندس سيد عبد العزيز عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس أكمل شوقى، رئيس الإدارة المركزية للتصميم بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وفى بداية اللقاء رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدا أهمية دورهم فى تطوير منظومة العملية التعليمية، وانضباط سير الأعمال الامتحانية بالمحافظة.

واطمأن الوزير على كل استعدادات وإجراءات المديرية لامتحانات نهاية العام، مشددا على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأى حالات غش.

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، اطمأن الوزير على سلامة إجراءات الاستعداد للامتحانات بالمحافظة، موجها بإجراء امتحانات منضبطة، كما استعرض الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش فى اللجان، مشددا على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة.

كما شدد الوزير على تنفيذ التعليمات المتعلقة برؤساء اللجان والملاحظين والتأكيد على الصيانة وتوفير سبل الراحة داخل اللجان.

وأكد الدكتور رضا حجازى، توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات، وتحديد المسئولين عنها، كما وجه بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم التى سيتم توزيعها خلال الامتحانات.

ووجه الوزير بضرورة أداء طلاب الصف الثالث الثانوى إجابة امتحانات الثانوية العامة فى البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأى إجابة فى كراسة الأسئلة، حيث إنه لن يعتد أو يعترف بأى إجابة فى كراسة الأسئلة وسيتم تصحيح البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط، حرصا من الوزارة على اتباع طلاب الصف الثالث الثانوى الأساليب الصحيحة فى الإجابة خلال تأدية الامتحانات بما يضمن لهم التقييم الصحيح لإجاباتهم.

كما أكد مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسى، مع توفير الفرصة للطلاب لاختيار مدرس المادة بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسى، وذلك بمقابل مادى مناسب يهدف لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

كذلك أكد الوزير على الاهتمام باكتشاف الموهوبين والمبدعين لدعم الموهوبين داخل المحافظة وعلى مستوى الجمهورية (فنيا، وعلميا، وثقافيا، ورياضيا) وذلك بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة.

ووجه الوزير بالاهتمام بالأنشطة المدرسية للكشف عن مواهب ومهارات الطلاب الفنية بالمحافظة، وإعداد عرض مسرحى على مستوى المديرية ومشاركة طلاب محافظة الوادى الجديد، بما يعكس طبيعة ومناخ وعادات أهل المحافظة، تمهيدا لاختيار أفضل مسرحية على مستوى المديريات التعليمية وتكريم القائمين عليها، مؤكدا أهمية المسرح المدرسى ودوره فى إعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس.

واطلع الدكتور رضا حجازى نظام على سير عمل امتحانات الشهادة الإعدادية التى تمت خلال الفترة الماضية، حيث أشاد الوزير بمنظومة الامتحانات بالمحافظة.

كما تابع الوزير بمتابعة مراجعات الأونلاين لطلاب شهادة الثانوية العامة، والتى تتم بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، وإدارات التطوير التكنولوجى والحاسب الآلى، وهذا من منطلق الحرص على مصلحة الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفا عن كأهل أولياء الأمور.

وأجرى الدكتور رضا حجازى، حوارا تفاعليا مع الطلاب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حول عدد من النقاط المتعلقة بكيفية استفادتهم من هذه المراجعات، ومدى فهمهم للمواد من خلال البث المباشر، حيث أشاد الطلاب بهذه المراجعات التى توفرها لهم مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.